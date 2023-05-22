В ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на то, что Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус 17 российским спортсменам.

«Мы получили от Международной федерации фехтования второй список допущенных спортсменов, но, как и прежде, никто из них не поедет на международные соревнования», — цитирует Мамедова РИА Новости.

В новый список не попал ни один представитель общества ЦСКА.

Таким образом, FIE не допустила призёров Олимпиады в Токио, где российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).

Ранее Олег Матыцин обвинил Международную федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов.