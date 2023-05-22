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В ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры

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Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на то, что Международная федерация фехтования (FIE) одобрила нейтральный статус 17 российским спортсменам.
В ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мы получили от Международной федерации фехтования второй список допущенных спортсменов, но, как и прежде, никто из них не поедет на международные соревнования», — цитирует Мамедова РИА Новости.

В новый список не попал ни один представитель общества ЦСКА. 

Таким образом, FIE не допустила призёров Олимпиады в Токио, где российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).

Ранее Олег Матыцин обвинил Международную федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов.

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