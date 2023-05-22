В ФФР сообщили, что российские фехтовальщики не поедут на международные турниры
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«Мы получили от Международной федерации фехтования второй список допущенных спортсменов, но, как и прежде, никто из них не поедет на международные соревнования», — цитирует Мамедова РИА Новости.
В новый список не попал ни один представитель общества ЦСКА.
Таким образом, FIE не допустила призёров Олимпиады в Токио, где российские спортсмены завоевали восемь медалей (три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).
Ранее Олег Матыцин обвинил Международную федерацию фехтования в нарушении прав спортсменов.