Хави удивлён отменой красной карточки Винисиуса в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отменить красную карточку нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

«За проявления расизма и оскорбления нужно наказывать, но действия на поле — другое дело. Бесспорно, была агрессия, и я удивлён, что они отменили красную карточку. Одно не имеет ничего общего с другим», — цитирует Хави Marca.

23 мая Комитет по спортивным соревнованиям Испании отменил удаление игрока в матче с «Валенсией» из-за недостатка информации в протоколе.

Футболист получил красную карточку за то, что ударил в лицо нападающего «Валенсии» Уго Дуро. Судья Рикардо Бенгоэчеа принял такое решение после просмотра VAR. При этом видеоассистент Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал неполную картину, за что впоследствии был уволен: перед отмашкой Дуро душил Винисиуса.

Ранее сообщалось, что в Валенсии задержали трёх человек за расистские выкрики в адрес Винисиуса.