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Чимаев: даже Роналду спрашивает меня, кого я размажу в следующий раз

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своём влиянии на турнирах UFC.
Чимаев: даже Роналду спрашивает меня, кого я размажу в следующий раз
  • Gettyimages.ru

«У меня самое громкое имя среди тех, у кого нет титула чемпиона. Бои со мной приносят деньги и фанатов. Когда я дерусь, все с нетерпением ждут боя. Даже Роналду, легенда футбола, спрашивает меня, кого я размажу в следующий раз?» — сказал Чимаев на своём YouTube-канале.

На счету 27-летнего бойца 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

В своём последнем поединке Чимаев одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле. 

Ранее представитель Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC.

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