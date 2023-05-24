Чимаев: даже Роналду спрашивает меня, кого я размажу в следующий раз

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своём влиянии на турнирах UFC.

«У меня самое громкое имя среди тех, у кого нет титула чемпиона. Бои со мной приносят деньги и фанатов. Когда я дерусь, все с нетерпением ждут боя. Даже Роналду, легенда футбола, спрашивает меня, кого я размажу в следующий раз?» — сказал Чимаев на своём YouTube-канале.

На счету 27-летнего бойца 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

В своём последнем поединке Чимаев одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Ранее представитель Чимаева сообщил, что боец не отказывался от поединков в UFC.