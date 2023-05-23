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Marca: игрок «Барселоны» Кунде сообщил Хави, что не хочет быть правым защитником

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде пообщался с главным тренером каталонской команды Хави Эрнандесом.

Как сообщает Marca, француз объяснил тренеру, что хочет играть на позиции центрального защитника, а не справа в обороне.

По информации источника, «Барселона» может отпустить Кунде, чтобы выручить средства на приобретение правого защитника.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. Он провёл за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.

24-летний футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.

Ранее сообщалось, что дом игрока «Барселоны» Кунде ограбили во время матча с «Бетисом».

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