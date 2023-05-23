Пономарёв заявил, что отказ Камеруна играть со сборной России связан с политикой

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, почему власти Камеруна приняли решение отказаться от товарищеского матча со сборной России.

«Камерун — это тоже такая политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть с Россией. Я давно говорил, что надо участвовать в азиатских турнирах, потому что в Европу нас не пустят, будут издеваться», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», правительство Камеруна запретило сборной играть против российской команды.

Встреча между Камеруном и Россией была запланирована на 15 июня. Игра должна была пройти на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что сборная Ганы заинтересована в проведении товарищеского матча с командой России.