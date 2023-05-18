Сборная Ганы заинтересована в проведении товарищеского матча с Россией

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — цитирует Окрару Sport24.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Напомним, что подопечные Валерия Карпина не принимают участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести в Москве товарищеский матч с Камеруном.