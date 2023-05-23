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Титов считает, что Роша мог провоцировать Соболева в дерби

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Титов считает, что Роша мог провоцировать Соболева в дерби
  • © РИА Новости / Александр Ступников

«Саша понимает сам, что он сделал неправильно. Я сам переживаю. Я тоже смотрел и не понимал, за что удалили Рошу. Оказывается, Соболев показал ему этот жест не просто так, якобы были какие-то провокации. Опять же, Соболев неправ был однозначно. Но, видимо, была провокация. Как было — разберутся на КДК», — цитирует Титова РИА Новости.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком».

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