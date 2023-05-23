ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Эксперты также поддержали Карасёва в том, что судья не счёл нужным назначить 11-метровый в пользу «Спартака» после нарушения на Романе Зобнине, сообщает «Матч ТВ».
Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.