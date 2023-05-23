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Бывший арбитр ФИФА считает, что ЭСК признает ошибочным удаление Роши в матче со «Спартаком»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение, что экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признает ошибочным удаление защитника ЦСКА Роши в дерби со «Спартаком».
Бывший арбитр ФИФА считает, что ЭСК признает ошибочным удаление Роши в матче со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Соболев спровоцировал Рошу, а защитник пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное. Если со спокойной головой смотреть на эпизод, то Роша показал жест, объясняя судье и показывая в сторону Соболева, что это нападающий «Спартака» продемонстрировал ранее», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком».

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