Бывший арбитр ФИФА считает, что ЭСК признает ошибочным удаление Роши в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение, что экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признает ошибочным удаление защитника ЦСКА Роши в дерби со «Спартаком».

«Соболев спровоцировал Рошу, а защитник пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное. Если со спокойной головой смотреть на эпизод, то Роша показал жест, объясняя судье и показывая в сторону Соболева, что это нападающий «Спартака» продемонстрировал ранее», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком».