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Иванов объяснил, почему ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА

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Член ЭСК РФС Николай Иванов рассказал, почему комиссия поддержала решение арбитра Сергея Карасёва в назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».
Иванов объяснил, почему ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Футболист в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой — опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу без паузы определяет, что для него это нарушение правил», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что проверка видеоповтора момента не смогла показать ничего нового с объяснениями Карасёва, который наблюдал детали происходящего. 

«У нас были споры, но вердикт ЭСК — Карасёв принял правильное решение», — добавил Иванов.

Ранее ЭСК поддержала решение Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком».

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