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Медийная команда Уткина может сыграть в Кубке России

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Журналист Василий Уткин рассказал, что его медийная команда «Эгриси» может принять участие в следующем розыгрыше Кубка России.
Медийная команда Уткина может сыграть в Кубке России
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Да, я ездил в РФС и вёл диалог по участию «Эгриси» в Кубке России. Не знаю, какая вероятность участия, но, честно говоря, после трёх поражений в МФЛ мы немного переоцениваем свои возможности. Но это всё не имеет никакого отношения к той квоте, которая будет выделена Winline Медиалиге», — сказал Уткин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что в 2021 году специалист комментировал матчи АПЛ и Ла Лиги. В настоящий момент Уткин снимает видеоролики для своего YouTube-канала. В 2017 году Уткин стал спонсором и владельцем «Эгриси».

Клуб выступает в любительских турнирах Москвы. С 2022-го выступает в Winline Медиалиге.

Ранее Уткин заявил, что Слуцкий может продолжить карьеру в России или на Кипре.

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