Анчелотти: Винисиус не думает об уходе — он любит «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе нападающего Винисиуса Жуниора из мадридского клуба.

«Винисиус не думает об уходе. Он любит «Реал». Он хочет добиться успеха здесь, Вини знает, что этот клуб — его будущее. Он хочет играть в «Реале» и хочет остаться», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и кукла, изображающая Жуниора, были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой мадридского клуба в январе.

Ранее в Валенсии задержали трёх человек за расистские выкрики в адрес Винисиуса.