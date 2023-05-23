Спортдиректор «Балтики»: были уверены, что будем бороться за РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов высказался о выходе калининградского клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Может, прозвучит как бравада, но мы были уверены, что будем бороться за выход в РПЛ. В последние сезоны были не так далеки от этого. А сейчас, можно сказать, на карту было поставлено всё», — цитирует Ибрагимова «Чемпионат».

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице.

Ранее Капелло пожелал удачи Игнашевичу после выхода «Балтики» в РПЛ.