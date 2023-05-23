Сборная США обыграла Швецию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная США обыграла команду Швеции в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы A в финском Тампере завершилась со счётом 4:3.

В составе шведов шайбы забросили Лео Карлссон (дубль), Тимоти Лильегрен. У США отличились Ник Бонино, Конор Гарланд, Лэйн Хатсон и Дилан Сэмберг.

Сборная США занимает первое место в таблице группы с 20 очками. Швеция набрала 18.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею.