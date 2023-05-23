Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Германии разгромила команду Франции в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы A в финском Тампере завершилась со счётом 5:0.

В составе немцев шайбы забросили Александер Эль (четвёртая минута), Фредерик Тиффельс (16-я), Джон-Джейсон Петерка (23-я), Даниэль Фишбух (44-я) и Максимилиан Кастнер (54-я).

Сборная Германии занимает первое место в таблице группы с 12 очками. Франция набрала четыре и завершает турнир.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная Казахстана нанесла поражение команде Словении в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.