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Сборная Казахстана по хоккею победила Словению в матче чемпионата мира

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Сборная Казахстана нанесла поражение команде Словении в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Игра группы B в Риге завершилась со счетом 4:3 в пользу коллектива Галымы Мамбеталиева.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлис (19-я минута), Батырлан Муратов (40-я), Евгений Рымарев (52-я) и Максим Мухаметов (57-я). У проигравших отличились Анже Куральт (вторая, 22-я) и Ян Дрозг (43-я).

Казахстан и Словения не смогли пробиться в плей-офф.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Дания — Швеция — 1:4,

Канада — Норвегия — 2:3,

Австрия — Венгрия — 4:3.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная США стала первым четвертьфиналистом ЧМ по хоккею.

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