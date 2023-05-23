Мостовой заявил, что заплатит за свою тренерскую лицензию сам

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что оплатит положенную сумму за обучение на тренерскую лицензию.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить 350 тыс. Всё просто», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении Мостового пойти на тренерские курсы.