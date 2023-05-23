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«Оренбург» хочет подписать контракт с выкупленным у «Спартака» Оганесяном на три года

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб после выкупа у московского «Спартака» полузащитника Степана Оганесяна планирует подписать с игроком контракт.
«Оренбург» хочет подписать контракт с выкупленным у «Спартака» Оганесяном на три года
  • © YouTube-канал "Оренбурга"

«Мы отправили письмо о выкупе Оганесяна в «Спартак», и нам ответили, что мы можем это сделать. Условия от клуба остались те же. На них мы согласны», — цитирует Еремякина РИА Новости.

Он также отметил, что соглашение с футболистом будет рассчитано на три года. 

Оганесян на правах аренды перешёл в «Оренбург». 21-летний форвард в 20 матчах сезона-2022/23 забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался об игре команды в текущем сезоне.

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