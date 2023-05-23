«Оренбург» хочет подписать контракт с выкупленным у «Спартака» Оганесяном на три года

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб после выкупа у московского «Спартака» полузащитника Степана Оганесяна планирует подписать с игроком контракт.

«Мы отправили письмо о выкупе Оганесяна в «Спартак», и нам ответили, что мы можем это сделать. Условия от клуба остались те же. На них мы согласны», — цитирует Еремякина РИА Новости.

Он также отметил, что соглашение с футболистом будет рассчитано на три года.

Оганесян на правах аренды перешёл в «Оренбург». 21-летний форвард в 20 матчах сезона-2022/23 забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался об игре команды в текущем сезоне.