Радимов раскритиковал Соболева и Салихову

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал три главных разочарования Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 28-го тура.

«3 — нелепое «Торпедо» в «Лужниках». Автозаводцы в этом году поражают исключительно в отрицательном смысле. 2 — Лещук со своим лицемерным интервью про Йокановича. 1 — Зарема Салихова и её любимец Александр Соболев. Она его настолько открыто поддерживает, да ещё и предлагает сделать мерч с жестом. Это уже за гранью», — написал Радимов в своём Telegram-канале.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов допустил, что Соболев получит минимум три матча дисквалификации за неприличный жест с ЦСКА.