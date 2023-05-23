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Тихонов: Соболев всегда был эмоциональным, поэтому наказание станет показательным

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов допустил, что нападающий красно-белых Александр Соболев получит минимум три матча дисквалификации за неприличный жест в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Думаю, Соболев получит дисквалификацию от трёх игр. Саша всегда был эмоциональным, в том числе когда я с ним работал в «Крыльях Советов». А потом он часто переживал за свои поступки. Полагаю, что эта ситуация и наказание станут показательными не только для него, но и для всех футболистов», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее в «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева.

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