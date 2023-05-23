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Агент Роши — об обвинениях в провокации Соболева: они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо

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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито высказался об обвинениях в сторону своего клиента, что тот первым показал неприличный жест в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Агент Роши — об обвинениях в провокации Соболева: они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», — цитирует Маркоса Тито «Спорт-Экспресс».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее в «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева.

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