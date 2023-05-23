Российский футболист «Црвена звезда» Пруцев получил гражданство Сербии

Российский полузащитник белградской «Црвена звезда» Егор Пруцев получил сербское гражданство.

«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт соответствует действительности», — цитирует отца футболиста Игоря Пруцева Metaratings.

Он также отметил, что в получении гражданства не было никаких проблем, потому что этим вопросом занимался клуб.

Пруцев-младший выступает за «Црвена звезда» с августа 2022 года. На его счету десять матчей и одна результативная передача. Контракт хавбека с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что защитник сербской «Црвена звезда» Страхиня Эракович может перейти в «Краснодар» летом.