Российский футболист «Црвена звезда» Пруцев получил гражданство Сербии
- Legion-Media
«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт соответствует действительности», — цитирует отца футболиста Игоря Пруцева Metaratings.
Он также отметил, что в получении гражданства не было никаких проблем, потому что этим вопросом занимался клуб.
Пруцев-младший выступает за «Црвена звезда» с августа 2022 года. На его счету десять матчей и одна результативная передача. Контракт хавбека с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что защитник сербской «Црвена звезда» Страхиня Эракович может перейти в «Краснодар» летом.