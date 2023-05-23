Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российский футболист «Црвена звезда» Пруцев получил гражданство Сербии

Короткая ссылка
Российский полузащитник белградской «Црвена звезда» Егор Пруцев получил сербское гражданство.
Российский футболист «Црвена звезда» Пруцев получил гражданство Сербии
  • Legion-Media

«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт соответствует действительности», — цитирует отца футболиста Игоря Пруцева Metaratings

Он также отметил, что в получении гражданства не было никаких проблем, потому что этим вопросом занимался клуб. 

Пруцев-младший выступает за «Црвена звезда» с августа 2022 года. На его счету десять матчей и одна результативная передача. Контракт хавбека с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что защитник сербской «Црвена звезда» Страхиня Эракович может перейти в «Краснодар» летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить