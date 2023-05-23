Медведев: ни один игрок «Зенита» не уйдёт под предлогом одностороннего разрыва контракта

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что ни один игрок петербургского клуба не уйдёт из клуба под предлогом одностороннего разрыва контракта.

«Вчера РФС уже дал исчерпывающий комментарий. Мы солидарны с РФС в оценке происходящего. Что касается «Зенита», у нас ни один игрок не уезжал под этим предлогом. И уже не уедет», — цитирует Медведева «ВсёПроСпорт».

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2024 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

Подобное правило было введено в марте 2022 года, а затем продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров Российской премьер-лиги.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.