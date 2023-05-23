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Медведев: ни один игрок «Зенита» не уйдёт под предлогом одностороннего разрыва контракта

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Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что ни один игрок петербургского клуба не уйдёт из клуба под предлогом одностороннего разрыва контракта.
Медведев: ни один игрок «Зенита» не уйдёт под предлогом одностороннего разрыва контракта
  • globallookpress.com

«Вчера РФС уже дал исчерпывающий комментарий. Мы солидарны с РФС в оценке происходящего. Что касается «Зенита», у нас ни один игрок не уезжал под этим предлогом. И уже не уедет», — цитирует Медведева «ВсёПроСпорт». 

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2024 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

Подобное правило было введено в марте 2022 года, а затем продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров Российской премьер-лиги.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

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