Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Колосков считает, что решение ФИФА по легионерам позволит стабилизировать трансферы в РПЛ

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
Колосков считает, что решение ФИФА по легионерам позволит стабилизировать трансферы в РПЛ
  • Legion-Media

«Это решение в значительной степени позволит стабилизировать трансферный рынок. Можно спокойно заключать долгосрочные контракты, которые не могут быть разорваны в одностороннем порядке. Другое дело, как это будет на практике. Думаю, футболистам из недружественных стран и дальше не будут разрешать ехать в Россию», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что данная поправка является хорошей для российских клубов. 

22 мая ФИФА продлила до июня 2024 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

Подобное правило было введено в марте 2022 года, а затем продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров Российской премьер-лиги.

Ранее в РФС сообщили, что решение ФИФА по легионерам стало результатом переговоров с организацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить