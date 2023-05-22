Колосков считает, что решение ФИФА по легионерам позволит стабилизировать трансферы в РПЛ
- Legion-Media
«Это решение в значительной степени позволит стабилизировать трансферный рынок. Можно спокойно заключать долгосрочные контракты, которые не могут быть разорваны в одностороннем порядке. Другое дело, как это будет на практике. Думаю, футболистам из недружественных стран и дальше не будут разрешать ехать в Россию», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что данная поправка является хорошей для российских клубов.
22 мая ФИФА продлила до июня 2024 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.
Подобное правило было введено в марте 2022 года, а затем продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров Российской премьер-лиги.
Ранее в РФС сообщили, что решение ФИФА по легионерам стало результатом переговоров с организацией.