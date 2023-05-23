Hurriyet: «Зенит» договорился о переходе футболиста второй турецкой лиги Гюрлюка
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Гюрлюк привлёк внимание многих клубов высшего дивизиона чемпионата Турции, однако уже достиг договорённости с сине-бело-голубыми, сообщает Hurriyet.
19-летний форвард провёл 29 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции сезона-2022/23, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с «Алтынорду» рассчитан до июня 2026 года.
Ранее Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, объяснил отъезд своего клиента из расположения клуба в конце сезона.