Hurriyet: «Зенит» договорился о переходе футболиста второй турецкой лиги Гюрлюка

Нападающий турецкого футбольного клуба «Алтынорду» Эмирджан Гюрлюк близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

Гюрлюк привлёк внимание многих клубов высшего дивизиона чемпионата Турции, однако уже достиг договорённости с сине-бело-голубыми, сообщает Hurriyet.

19-летний форвард провёл 29 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции сезона-2022/23, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Контракт форварда с «Алтынорду» рассчитан до июня 2026 года.

Ранее Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, объяснил отъезд своего клиента из расположения клуба в конце сезона.