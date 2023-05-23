Оздоев рассказал, что испытывает в чемпионате Турции меньше прессинга, чем в РПЛ

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, почему ему в турецком чемпионате легче играть, чем в российском.

«В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть — это практически как находиться в аду постоянно. А тут больше играют персонально», — сказал Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Оздоев рассказал, что отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой €2,5 млн.