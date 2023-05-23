Солуянова поддержала украинца Ломаченко после поражения от Хейни

Российский боксёр, чемпионка Европы и обладательница Кубка Мира Светлана Солуянова отреагировала на поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с американцем Девином Хейном.

«Обокрали внаглую! На таком высоком уровне впервые вижу такой беспредел. Василий откровенно лучший. Все это увидели. Это было очевидно! Чисто беспредел», — написала Солуянова в соцсетях.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой 24-летнего американца единогласным решением судей. Таким образом, Хейни защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Ранее Ломаченко заявил, что с благодарностью принимает поражение от Хейни.