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Солуянова поддержала украинца Ломаченко после поражения от Хейни

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Российский боксёр, чемпионка Европы и обладательница Кубка Мира Светлана Солуянова отреагировала на поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с американцем Девином Хейном.
Солуянова поддержала украинца Ломаченко после поражения от Хейни
  • AP

«Обокрали внаглую! На таком высоком уровне впервые вижу такой беспредел. Василий откровенно лучший. Все это увидели. Это было очевидно! Чисто беспредел», — написала Солуянова в соцсетях.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой 24-летнего американца единогласным решением судей. Таким образом, Хейни защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Ранее Ломаченко заявил, что с благодарностью принимает поражение от Хейни.

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