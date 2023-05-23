Ломаченко заявил, что с благодарностью принимает поражение от Хейни

Украинский боксёр Василий Ломаченко опубликовал новую запись после поражения от американца Девина Хейни.

«Слава Богу за всё… И за победы, и за поражения! Только Господь знает, что лучше всего для нас в тот или иной момент! Так что с благодарностью и радостью принимаем любой результат!» — написал Ломаченко в соцсетях.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой 24-летнего американца единогласным решением судей. Таким образом, Хейни защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Ранее Ван Дамм заявил, что Хейни победил Ломаченко в титульном поединке из-за американских судей.