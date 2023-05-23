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Ломаченко заявил, что с благодарностью принимает поражение от Хейни

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Украинский боксёр Василий Ломаченко опубликовал новую запись после поражения от американца Девина Хейни.
Ломаченко заявил, что с благодарностью принимает поражение от Хейни
  • AP

«Слава Богу за всё… И за победы, и за поражения! Только Господь знает, что лучше всего для нас в тот или иной момент! Так что с благодарностью и радостью принимаем любой результат!» — написал Ломаченко в соцсетях.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой 24-летнего американца единогласным решением судей. Таким образом, Хейни защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Ранее Ван Дамм заявил, что Хейни победил Ломаченко в титульном поединке из-за американских судей.

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