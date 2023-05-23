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Ван Дамм заявил, что Хейни победил Ломаченко в титульном поединке из-за американских судей

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Американский актёр Жан-Клод Ван Дамм раскритиковал судей боя между соотечественником Дэвином Хейни и украинским боксёром Василием Ломаченко.
Ван Дамм заявил, что Хейни победил Ломаченко в титульном поединке из-за американских судей
  • globallookpress.com

«Разница в возрасте боксёров — 11 лет. Дэвин сегодня проиграл, а Василий победил. Это американская публика, работают трое американских судей. Я знаю бокс и боевые единоборства, и Хейни точно проиграл», — сказал Ван Дамм в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории прошёл 20 мая в Лас-Вегасе и завершился победой 24-летнего американца единогласным решением судей. Таким образом, Хейни защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Ранее менеджер Ломаченко заявил, что подаст протест на итог боя с Хейни.

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