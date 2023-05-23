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В Mercedes опровергли слухи о переговорах Ferrari с Хэмилтоном

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Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф отреагировал на информацию, что Ferrari предложит новый контракт Льюису Хэмилтону.
В Mercedes опровергли слухи о переговорах Ferrari с Хэмилтоном
  • globallookpress.com

«Такие слухи появляются каждые два года — каждый раз, когда приходит время договариваться о новом контракте. Но ни один из них не оказался правдивым. Вот и сейчас мы, как обычно, обсуждаем ситуацию, всё идёт нормально», — цитирует Вольфа GPtoday.

23 мая появилась информация, что Ferrari предложит Хэмилтону контракт с зарплатой $50 млн.

Британец выступает за Mercedes с 2013 года. Он является семикратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее в Mercedes сделали категоричное заявление по поводу нового контракта с Хэмилтоном.

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