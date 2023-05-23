В Mercedes сделали категоричное заявление по поводу нового контракта с Хэмилтоном
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«Какая-то неловкость есть, когда два закадычных друга, которые в течение десяти лет проходили через многочисленные трудности, вдруг начинают обсуждение денежного вопроса. Но я твёрдо убеждён, что мы найдём общий язык», — цитирует Вольфа oe24.at.
23 мая появилась информация, что Ferrari предложит Хэмилтону контракт с зарплатой $50 млн.
Британец выступает за Mercedes с 2013 года. Он является семикратным чемпионом «Формулы-1».
Ранее Джордж Расселл показал лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при Майами.