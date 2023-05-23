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Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции

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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил специальную награду по итогам финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции
  • AP
  • © Ashley Landis

В четвёртом матче серии сербский игрок набрал 30 очков, сделал 14 подборов и 13 результативных передач. Баскетболист получил награду имени Мэджика Джонсона, которая присуждается лучшему игроку в финале Западной конференции.

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 113:111. 

Таким образом, команда обыграла «Лейкерс» в полуфинальной серии (4-0) плей-офф НБА и вышла в финал турнира.

Ранее Леброн Джеймс подтвердил, что задумается о завершении карьеры.

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