Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил специальную награду по итогам финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».

В четвёртом матче серии сербский игрок набрал 30 очков, сделал 14 подборов и 13 результативных передач. Баскетболист получил награду имени Мэджика Джонсона, которая присуждается лучшему игроку в финале Западной конференции.

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 113:111.

Таким образом, команда обыграла «Лейкерс» в полуфинальной серии (4-0) плей-офф НБА и вышла в финал турнира.

Ранее Леброн Джеймс подтвердил, что задумается о завершении карьеры.