Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции
- AP
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В четвёртом матче серии сербский игрок набрал 30 очков, сделал 14 подборов и 13 результативных передач. Баскетболист получил награду имени Мэджика Джонсона, которая присуждается лучшему игроку в финале Западной конференции.
Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 113:111.
Таким образом, команда обыграла «Лейкерс» в полуфинальной серии (4-0) плей-офф НБА и вышла в финал турнира.
Ранее Леброн Джеймс подтвердил, что задумается о завершении карьеры.