Леброн Джеймс подтвердил, что задумается о завершении карьеры

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после вылета из полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о своём будущем.

«Хочу ли я дальше выступать на профессиональном уровне? Думаю ли я об уходе? Я должен подумать об этом», — сказал игрок после матча.

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 113:111 в пользу «Денвер Наггетс». Таким образом, команда обыграла «Лейкерс» в полуфинальной серии (4-0) и вышла в финал турнира.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал первым игроком в истории плей-офф НБА с 8 тыс. очков.