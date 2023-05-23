Леброн Джеймс стал первым игроком в истории плей-офф НБА с 8000 очков

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился очередным достижением в заключительном матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

Нападающий стал самым результативным игроком матча. На его счету дабл-дабл: 40 очков, десять подборов и девять передач.

Во время матча Джеймс достиг отметки 8 тыс. очков за карьеру в плей-офф НБА и стал первым игроком с таким показателем. Он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров плей-офф.

Встреча в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 113:111 в пользу «Денвера». Таким образом, команда обыграла «Лейкерс» в полуфинальной серии (4-0) и вышла в финал турнира.

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион по баскетболу Кармело Энтони объявил о завершении карьеры.