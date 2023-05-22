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Трёхкратный олимпийский чемпион по баскетболу Энтони объявил о завершении карьеры

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Трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кармело Энтони принял решение завершить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трёхкратный олимпийский чемпион по баскетболу Энтони объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Пришло время сказать «пока». Площадке, на которой я сделал своё имя, игре, которая дала мне цель и гордость. Это моё прощание с НБА. Я в восторге от того, что ждёт меня в будущем», — сказал Энтони на видео в социальных сетях.

38-летний форвард принимал десять раз участие в Матче всех звёзд НБА, также дважды попадал во вторую символическую сборную лиги. Он был выбран «Денвер Наггетс» на драфте НБА 2003 года под общим третьим номером и провёл в команде восемь сезонов. В его активе также выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». 

Ранее «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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