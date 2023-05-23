Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть в серии «Лейкерс» и выйти в финал НБА

В четвёртом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 113:111.

Сербский центровой победителей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

Самым результативным игроком матча стал форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять передач.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0. «Денвер» вышел в финал НБА, где сыграет с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион по баскетболу Кармело Энтони объявил о завершении карьеры.