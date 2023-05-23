Аллегри не уйдёт из «Ювентуса» после снятия с команды десяти очков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что не намерен покидать туринский клуб в трудные времена.

«Если я сейчас покину «Ювентус», то я буду считать себя первым из трусов. Мне не в чем упрекнуть свою команду», — цитирует Фабрицио Романо 55-летнего специалиста в социальных сетях.

Федеральный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) 22 мая лишил туринский клуб десяти очков в Серии А из-за финансовых нарушений.

Прокуратура FIGC считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.

Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице.

Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подать апелляцию после лишения десяти очков в Серии А.