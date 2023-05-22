«Ювентус» может подать апелляцию после лишения десяти очков в Серии А
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«Мы принимаем к сведению решение суда и оставляем за собой право после изучения материалов дела подать апелляцию в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии», — говорится в заявлении пресс-службы чёрно-белых в социальных сетях.
При этом в сообщении подчёркивается, что решение суда FIGC «вызывает большую горечь в клубе и у миллионов его болельщиков».
Прокуратура FIGC считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.
Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице.
Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.
Ранее сообщалось, что министр экономики Италии призвал отобрать у «Ювентуса» стадион.