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«Ювентус» может подать апелляцию после лишения десяти очков в Серии А

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В «Ювентусе» не исключили подачу апелляции на решение Федерального суда Итальянской федерации футбола (FIGC) лишить туринский клуб десяти очков в Серии А.
«Ювентус» может подать апелляцию после лишения десяти очков в Серии А
  • © Официальный твиттер футбольного клуба «Ювентус»

«Мы принимаем к сведению решение суда и оставляем за собой право после изучения материалов дела подать апелляцию в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии», — говорится в заявлении пресс-службы чёрно-белых в социальных сетях.

При этом в сообщении подчёркивается, что решение суда FIGC «вызывает большую горечь в клубе и у миллионов его болельщиков».

Прокуратура FIGC считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.

Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице.

Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что министр экономики Италии призвал отобрать у «Ювентуса» стадион.

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