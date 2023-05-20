Министр экономики Италии призвал отобрать у «Ювентуса» стадион
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«Я бы конфисковал их стадион, раз они единственная команда, которая построила собственный стадион. Я бы нанёс им экономический ущерб. Всю систему спортивного правосудия нужно немного переосмыслить, а то получится кавардак», — цитирует Джорджетти Football Italia.
Прокуратура Итальянской федерации футбола считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.
Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.
Ранее «Севилья» обыграла «Ювентус» и в седьмой раз в истории вышла в финал Лиги Европы.