Министр экономики Италии призвал отобрать у «Ювентуса» стадион

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти прокомментировал новые обвинения, выдвинутые против туринского «Ювентуса».

«Я бы конфисковал их стадион, раз они единственная команда, которая построила собственный стадион. Я бы нанёс им экономический ущерб. Всю систему спортивного правосудия нужно немного переосмыслить, а то получится кавардак», — цитирует Джорджетти Football Italia.

Прокуратура Итальянской федерации футбола считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.

Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее «Севилья» обыграла «Ювентус» и в седьмой раз в истории вышла в финал Лиги Европы.