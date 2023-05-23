Скелетонист Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий болезни

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов сообщил, что серебряный призёр Олимпиады Никита Трегубов не сможет начать подготовку к старту в сезоне-2023/24 с остальной командой вовремя.

«Мы договорились, что в летний период он будет заниматься самостоятельно дома вместе со своим личным тренером. Он перенёс тяжёлое заболевание, поэтому торопиться с нагрузками не нужно. Сейчас Никита будет потихоньку втягиваться в тренировочный процесс», — цитирует Алимова ТАСС.

По его словам, в данный момент Трегубов ждёт допуск от врачей, чтобы начать тренироваться. Алимов подчеркнул, что со сборной спортсмена точно пока не будет.

28-летний скелетонист пропустил предыдущий сезон из-за болезни. На его счету серебряная медаль Олимпиады 2018 года, серебро и бронза чемпионатов мира.

Первый учебно-тренировочный сбор национальная команда проведёт в Кисловодске с 22 мая по 10 июня.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич высказался об отстранении россиян от международных соревнований.