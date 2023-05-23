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Первый тренер Медведева: Даня проявил чутьё в борьбе за первый титул грунтового «Мастерса»

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Екатерина Крючкова, первый тренер Даниила Медведева, считает, что профессионализм и накопленный опыт помог её ученику добиться первой в карьере победы на турнире из серии «Мастерс» с грунтовым покрытием.

«У него очень хорошее чутьё, как выйти из напряжённой ситуации. Он очень хорошо соображает, знает, в какой момент куда нужно нажать», — цитирует Крючкову ТАСС.

По её мнению, финальный матч в Риме с датчанином Хольгером Руне получился очень напряжённым, однако россиянин сумел сломить соперника.

«Очень много шло разговоров, что он любит хард, а грунт не очень, но мы увидели, что и на грунте он умеет играть. Он всё время работает, совершенствуется, становится лучше», — заключила Крючкова.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднялся на вторую строчку.

Ранее Медведев заявил, что не думал, что когда-то выиграет грунтовый турнир.

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