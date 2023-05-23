Гендиректор «Химок»: у команды есть всё необходимое для возвращения в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что тренерский штаб под руководством Андрея Талалаева будет способен вернуть подмосковную команду в элитный дивизион чемпионата России по футболу.

«Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы победить, у нас есть всё, чтобы вернуться в Российскую премьер-лигу уже в следующем году, тренерский штаб под руководством Андрея Викторовича знает, как это сделать», — цитирует спортивного функционера ТАСС.

По его словам, с приходом Талалаева изменился подход к формированию команды, принципы работы клубной академии.

«Игроки юношеской и молодёжной команды принимают более активное участие в тренировочном процессе главной команды. Впереди большая работа», — заключил Оленев.

Красно-чёрные досрочно потеряли шансы на сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2023/24.

«Химки» с 18 очками выше 15-го места в турнирной таблице уже не поднимутся. В зоне стыковых матчей — «Факел» (27 очков) и «Пари НН» (26). Московский «Торпедо» (13) также потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Командам осталось провести по два матча.

Вместе с тем право сыграть в РПЛ получил казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Талалаев встал у руля «Химок» 11 апреля. Это его третий клуб РПЛ за сезон-2022/23. До этого он работал в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Талалаев считает работу с подмосковным клубом во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу настоящим вызовом.











