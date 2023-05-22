Ломаев: обследование сегодня провели, ничего не выявляли

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своём состоянии здоровья.

«Обследование сегодня провели, ничего не выявляли, выписали из больницы. Всё хорошо», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Ломаев столкнулся с Алексеем Каштановым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Голкипер покинул поле, держась за поясницу.

Позже стало известно, что его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что Ломаев и ещё пять игроков могут покинуть «Крылья Советов» по окончании сезона.