Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ломаев: обследование сегодня провели, ничего не выявляли

Короткая ссылка
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своём состоянии здоровья.
Ломаев: обследование сегодня провели, ничего не выявляли
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Обследование сегодня провели, ничего не выявляли, выписали из больницы. Всё хорошо», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Ломаев столкнулся с Алексеем Каштановым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Голкипер покинул поле, держась за поясницу.

Позже стало известно, что его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что Ломаев и ещё пять игроков могут покинуть «Крылья Советов» по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить