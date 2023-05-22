Вратаря «Крыльев Советов» Ломаева госпитализировали после травмы
24-летний вратарь был госпитализирован. Он проведёт несколько дней в больнице. Точный диагноз будет поставлен после дополнительного обследования, сообщает пресс-служба «Крыльев».
Ломаев столкнулся с Алексеем Каштановым. Голкипер покинул поле, держась за поясницу.
«Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли «Урал» (3:0).
«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 30 очков и 11-я позиция.
Ранее сообщалось, что лидер гонки бомбардиров перед зимней паузой Писарский не забил в десятом матче РПЛ подряд.