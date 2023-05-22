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Вратаря «Крыльев Советов» Ломаева госпитализировали после травмы

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В пресс-службе самарских «Крыльев Советов» рассказали о самочувствии голкипера Ивана Ломаева после травмы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

24-летний вратарь был госпитализирован. Он проведёт несколько дней в больнице. Точный диагноз будет поставлен после дополнительного обследования, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Ломаев столкнулся с Алексеем Каштановым. Голкипер покинул поле, держась за поясницу.

«Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли «Урал» (3:0).

«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 30 очков и 11-я позиция.

Ранее сообщалось, что лидер гонки бомбардиров перед зимней паузой Писарский не забил в десятом матче РПЛ подряд.

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