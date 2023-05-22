Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Защитник «Спартака» Чернов считает, что его можно было удалить в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым на приличном уровне отработала на столичном дерби с ЦСКА.
Защитник «Спартака» Чернов считает, что его можно было удалить в матче с ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом молодец, но мне можно было красную давать. Там с Обляковым был момент, жёстко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально», — цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что главный арбитр правильно назначал оба пенальти в дерби с армейским клубом.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение. Чернов (77-я) получил жёлтую карточку.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить