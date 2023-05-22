Масалитин считает, что Карасёв не справился с дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил судейство в матче 28-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и ЦСКА.

«Судья Карасёв не справился со своими обязанностями, не почувствовал нить игры. Соболева надо было наказывать раньше, удаление Роши мне вообще непонятно. С первым пенальти Карасёв разобрался — молодец. А в случае со вторым было обычное изображение фола», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.