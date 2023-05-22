Смородская: Соболев — недоумок какой-то, он очень уверен в своём звёздном статусе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Это называется распущенность. Недоумок какой-то. Очень уверен в своём звёздном статусе. Я даже не хочу о нём говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации. Не поняла, за что был удалён Роша», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.