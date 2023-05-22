Канчельскис: Карасёв отработал матч «Спартак» — ЦСКА безобразно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче 28-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и ЦСКА.

«Игра «Спартак» — ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что главный арбитр матча Сергей Карасёв не должен был удалять полузащитника ЦСКА Виллиана Рошу. По его словам, судьи боятся принять решение самостоятельно, поэтому ходят смотреть VAR.

«Я считаю, Карасёв отработал безобразно. Особенно во втором тайме», — заключил Канчельскис.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.