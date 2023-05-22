ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение продлить разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Как сообщается на сайте организации, ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков до июня 2024 года.

Подобное правило было введено в марте 2022 года, после чего было продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров РПЛ.

Ранее президент ФИФА Инфантино опубликовал порядок действий в случаях проявления расизма во время матчей.