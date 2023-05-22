Президент Федерации бобслея России Пегов: работаем над возвращением наших спортсменов

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на международную арену.

«Да, ведутся разговоры о возвращении россиян. У нас есть алгоритм движения в сторону решения этой проблемы, есть дорожая карта. В каком статусе мы вернёмся, обсуждать пока рано. Моё мнение: нам в любом случае нужно участвовать. И мы работаем над этим», — цитирует Пегова Sport24.

IBSF 16 июня аннулировал мартовское решение исполкома о временном отстранении Федерации бобслея России.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские бобслеисты могут вернуться на международные соревнования в следующем сезоне.